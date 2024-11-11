Игра «Смута» станет бесплатной в более чем 1500 компьютерных клубах России

Новосибирская компания «Сайберия Нова» — разработчик «Смуты» — совместно с экосистемой LANGAME предоставит бесплатный доступ к игре в более чем 1500 компьютерных клубах по всей стране. Партнёрство предусматривает распространение 20 бесплатных ключей для VK Play в каждом клубе, что позволит тысячам геймеров опробовать игру на мощных компьютерах.

«Такое партнёрство позволит ещё большему числу игроков протестировать «Смуту» на 50 тысяч качественных и мощных компьютерах и узнать историю Смутного времени», — отметили в компании.

Сеть LANGAME охватывает десятки российских городов и насчитывает более 2,8 миллиона посетителей ежегодно. Гендиректор компании Дмитрий Лукин назвал появление «Смуты» в заведениях сети важным событием для всей отечественной игровой индустрии. По его словам, эта инициатива открывает перед геймерами широкие возможности для знакомства с историей Смутного времени и популяризации отечественной игровой индустрии.