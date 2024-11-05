«Достучаться до молодёжи»: Гендиректор «Сайберии Нова» рассказал о целях «Смуты»

Компьютерная игра «Смута» про события Смутного времени в России нацелена на вовлечение молодёжи в изучение исторических особенностей страны. Об этом рассказал генеральный директор «Сайберия Нова» Алексей Копцев на полях Открытого бесплатного тематического фестиваля «1612», который проходит в Москве 4 ноября на VK Play Арене.

Алексей Копцев про игру «Смута». Видео © Life.ru

«Безусловно, первая и самая главная цель была достучаться до умов и сердец нашей молодёжи, потому что сегодняшние ребята достаточно неохотно смотрят телевизор, читают книги, ходят в кино, но весьма охотно смотрят стримы и сами играют в компьютерные игры. Поэтому наша гипотеза была, что именно этот канал будет максимально эффективным для общения с молодежью, и это полностью подтвердилось», — отметил Копцев.

Копцев обратил внимание на шум, вызванный «Смутой» — обсуждения и мемы заполонили Сеть после выхода игры. К слову, с момента весеннего релиза игра была подвержена глубоким доработкам и пережила 14 улучшающих патчей.

Руководитель VK Play Александр Михеев рассказал, что фестиваль приурочено ко Дню народного единства. Он поведал, что мероприятие работает в открытом режиме и любой желающий может подойти и попробовать себя в качестве игрока «Смуты», послушать лекции, а вечером планируется панельная дискуссия и концерты с артистами. Если кто-то не может приехать лично, может поиграть в нашумевшую разработку на площадке VK Play.

Александр Михеев про фестиваль «1612». Видео © Life.ru