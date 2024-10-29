Новая озвучка и квесты: Отечественная видеоигра «Смута» получит масштабное обновление

Значительные обновления ожидаются в исторической приключенческой игре «Смута», их представят в День народного единства — 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе студии – разработчика игры «Сайберия Нова».

«Улучшения производительности, геймплей, новые сюжеты квестов, обновлённый режим боёв и многое другое представит генеральный директор студии-разработчика Алексей Копцев. Презентация приурочена к празднованию Дня народного единства и пройдёт 4 ноября в VK Play Арена», — указано в сообщении, опубликованном в группе студии в VK.

Разработчики на презентации покажут уже реализованные изменения, а также представят планы на будущий релиз. В игре улучшили технику и динамику боёв, производительность и графическую составляющую. Такие обновления позволят скачивать и проходить «Смуту» на менее мощных компьютерах.

В пресс-службе разработчика также отметили, что главные герои получат голоса известных актёров озвучивания. Это сделает диалоги естественнее и раскроет характеры персонажей. Кроме того, будут переработаны 14 миссий в режиме скрытности, изменены сюжеты квестов и добавлены неигровые персонажи с разнообразными видами деятельности. Такие нововведения позволят сделать игру более увлекательной и правдоподобной.

«При создании «Смуты» мы изучали мельчайшие детали тех событий: жизнь людей, их нравы, быт, элементы одежды и многое другое. Нам важно сделать эти знания привлекательными, чтобы ещё больше людей знали свою историю и гордились ей», — сказал генеральный директор студии – разработчика игры Алексей Копцев.