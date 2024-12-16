Роскомнадзор проверяет популярный у детей Roblox после жалобы общественников
Роскомнадзор после обращения общественников начал проверку популярной у детей игры Roblox. Об этом Life.ru сообщила председатель общероссийского общественного движения содействия патриотическому и спортивному воспитанию граждан «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская.
Именно она выступила инициатором обращения к надзорному ведомству по поводу этой игровой платформы. По мнению Лещинской, в контенте на Roblox можно найти множество нарушений, но больше всего её волнует пропаганда азартных игр среди детской аудитории.
Как говорится в письме Роскомнадзора, поступившем в ответ на её запрос, в случае выявления противоправных материалов на Roblox будут предприняты меры реагирования в соответствии с действующим законодательством.
«В настоящее время Роскомнадзор проводит анализ контента, размещенного на платформе Roblox», — говорится в документе за подписью врио замруководителя РКН Татьяны Денискиной.
Отметим, что реклама азартных игры — это не самое страшное, с чем могут столкнуться малолетние пользователи игровой платформы. Ранее Roblox уже требовали запретить в России из-за того, что один из геймеров прислал свой половой орган второкласснице из Томска. А в Подмосковье семилетняя школьница стащила телефоны у взрослых в семье и перевела с них больше 100 тысяч рублей на онлайн-валюту в детской игре Roblox. Но робуксы для прокачки персонажа девочка не получила, потому что все деньги утекли мошенникам.
Kandinsky 3.1 / Life.ru