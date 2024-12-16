Роскомнадзор проверяет популярный у детей Roblox после жалобы общественников

Роскомнадзор после обращения общественников начал проверку популярной у детей игры Roblox. Об этом Life.ru сообщила председатель общероссийского общественного движения содействия патриотическому и спортивному воспитанию граждан «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская.

Именно она выступила инициатором обращения к надзорному ведомству по поводу этой игровой платформы. По мнению Лещинской, в контенте на Roblox можно найти множество нарушений, но больше всего её волнует пропаганда азартных игр среди детской аудитории.

Как говорится в письме Роскомнадзора, поступившем в ответ на её запрос, в случае выявления противоправных материалов на Roblox будут предприняты меры реагирования в соответствии с действующим законодательством.