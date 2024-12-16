Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 декабря, 15:23

Роскомнадзор проверяет популярный у детей Roblox после жалобы общественников

Роскомнадзор после обращения общественников начал проверку популярной у детей игры Roblox. Об этом Life.ru сообщила председатель общероссийского общественного движения содействия патриотическому и спортивному воспитанию граждан «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская.

Прайд или притон. Почему в России решили запретить аниме и что из этого выйдет
Прайд или притон. Почему в России решили запретить аниме и что из этого выйдет

Именно она выступила инициатором обращения к надзорному ведомству по поводу этой игровой платформы. По мнению Лещинской, в контенте на Roblox можно найти множество нарушений, но больше всего её волнует пропаганда азартных игр среди детской аудитории.

Как говорится в письме Роскомнадзора, поступившем в ответ на её запрос, в случае выявления противоправных материалов на Roblox будут предприняты меры реагирования в соответствии с действующим законодательством.

«В настоящее время Роскомнадзор проводит анализ контента, размещенного на платформе Roblox», — говорится в документе за подписью врио замруководителя РКН Татьяны Денискиной.

Life.ru узнал сумму с 9 нулями, которую россияне потеряли на схемах мошенников в Viber
Life.ru узнал сумму с 9 нулями, которую россияне потеряли на схемах мошенников в Viber

Отметим, что реклама азартных игры — это не самое страшное, с чем могут столкнуться малолетние пользователи игровой платформы. Ранее Roblox уже требовали запретить в России из-за того, что один из геймеров прислал свой половой орган второкласснице из Томска. А в Подмосковье семилетняя школьница стащила телефоны у взрослых в семье и перевела с них больше 100 тысяч рублей на онлайн-валюту в детской игре Roblox. Но робуксы для прокачки персонажа девочка не получила, потому что все деньги утекли мошенникам.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
  • Новости
  • Роскомнадзор
  • Дети
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar