Блокировка Viber в России — логичный итог постоянного нарушения российской законодательной базы этим мессенджером, заявил эксперт РОЦИТ, резидент «Телега Online» и блогер Илья Гогуа в беседе с Life.ru. По его словам, на протяжении последних лет сервис неоднократно подвергался штрафам: совокупная задолженность превысила 1,8 миллиона рублей, при этом компания игнорировала требования об удалении запрещённого контента.

«Одной из ключевых проблем является безопасность пользователей. В течение 2024 года через Viber российские граждане лишились порядка 5 миллиардов рублей из-за мошеннических схем. Примеры таких схем, как подделка телефонных звонков от имени банков, наглядно демонстрируют, что сервис не обеспечивает надлежащую защиту своих пользователей», — рассказал Гогуа.

По его словам, стоит также обратить внимание на техническую нестабильность работы платформы, отмеченную в течение 2024 года. Регулярные сбои ставят под сомнение надёжность мессенджера. Эксперт РОЦИТ отметил, что в совокупности с отсутствием эффективной системы идентификации пользователей это создаёт серьёзные угрозы для информационной и кибербезопасности страны.

Опыт ЛНР и ДНР, где Viber уже ограничивался из-за использования в целях информационной войны, показывает, что такие меры могут быть эффективны для защиты граждан от деструктивного контента и кибермошенничества эксперт РОЦИТ, резидент «Телега Online» Илья Гогуа.

Он также подчеркнул, что особого повода для серьёзного беспокойства у российских пользователей нет, поскольку на рынке представлены качественные альтернативы. Например, платформа «ВКонтакте» предлагает широкие возможности для общения, включая голосовые и видеозвонки, чаты, а также эффективные инструменты для защиты данных. При этом сервис полностью соответствует требованиям российского законодательства.

«Безусловно, блокировка популярного сервиса может по началу возмутить не готовых к этому пользователей, привыкших к сервису, однако это ещё и сигнал для всех международных платформ: работа в информационном пространстве Российской Федерации требует полного соблюдения местного законодательства и защиты интересов граждан», — добавил эксперт.

Если Viber готов оперативно устранять нарушения и выстраивать диалог с регуляторами, сводить к минимуму риски для пользователей, это позволит не только избежать радикальных мер, но и сохранить репутацию компании на глобальном уровне. В противном случае блокировка таких платформ становится логичным шагом для защиты безопасности общества, заключил Гогуа.