Роскомнадзор ограничил доступ к Viber из-за многочисленных нарушений закона

Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Viber («Вайбер») на территории России из-за многочисленных нарушений законодательства РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Доступ к сервису Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации», — говорится в сообщении.

В РКН добавили, что выполнение требований необходимо, чтобы предотвращать угрозы применения мессенджера в террористических и экстремистских целях, а также вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков и из-за размещения противозаконной информации.