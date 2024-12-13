Роскомнадзор ограничил доступ к Viber из-за многочисленных нарушений закона
Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Viber («Вайбер») на территории России из-за многочисленных нарушений законодательства РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Доступ к сервису Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации», — говорится в сообщении.
В РКН добавили, что выполнение требований необходимо, чтобы предотвращать угрозы применения мессенджера в террористических и экстремистских целях, а также вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков и из-за размещения противозаконной информации.
Rakuten Viber Messenger — приложение-мессенджер, которое позволяет отправлять сообщения, совершать видео- и голосовые VoIP-звонки через интернет, а также посылать документы, изображения, видеозаписи и файлы. Одним из создателей Viber является родившийся в СССР израильский программист Игорь Магазинник.
Shutterstock / FOTODOM / viewimage