Стриминговый сервис Twitch продолжает игнорировать требования Роскомнадзора

Стриминговая платформа Twitch продолжает не выполнять требования Роскомнадзора (РКН) по удалению запрещённых материалов, несмотря на предыдущие предупреждения. Однако в данный момент доступ к сервису не блокируется, как сообщили ТАСС в пресс-службе РКН.

В регуляторе отметили, что на платформе Twitch по-прежнему остаются материалы, внесённые в реестр запрещённой информации, такие как контент, связанный с наркотиками, а также недостоверная информация. Ведомство направило владельцам сервиса требования об удалении этих материалов.

Компания Twitch Interactive, Inc. уже неоднократно подвергалась административным штрафам за несоответствие российскому законодательству, сумма которых составила 40 миллионов рублей. Вдобавок к штрафам компании было предписано информировать пользователей поисковых систем о нарушении законодательства.