Роскомнадзор включил "Дзен", Rutube и Twitch в реестр соцсетей

Платформы "Дзен", Rutube и Twitch включены в реестр социальных сетей, который ведёт Роскомнадзор. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

"В реестр социальных сетей включены новые площадки "Дзен", Rutube и Twitch. 3 мая Роскомнадзор направил в адрес владельцев ресурсов уведомления об их включении в реестр с указанием требований российского законодательства", — сказано в сообщении.

В этот реестр уже входят, в частности, "Одноклассники" и "ВКонтакте". В Роскомнадзоре напомнили, что с февраля 2021 года действует закон о самоконтроле социальных сетей, согласно которому такие интернет-площадки должны самостоятельно блокировать запрещённую информацию. Для жалоб пользователей соцсети обязаны иметь форму обратной связи.