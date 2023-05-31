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31 мая, 16:23

Роскомнадзор включил "Дзен", Rutube и Twitch в реестр соцсетей

Платформы "Дзен", Rutube и Twitch включены в реестр социальных сетей, который ведёт Роскомнадзор. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

"В реестр социальных сетей включены новые площадки "Дзен", Rutube и Twitch. 3 мая Роскомнадзор направил в адрес владельцев ресурсов уведомления об их включении в реестр с указанием требований российского законодательства", — сказано в сообщении.

В этот реестр уже входят, в частности, "Одноклассники" и "ВКонтакте". В Роскомнадзоре напомнили, что с февраля 2021 года действует закон о самоконтроле социальных сетей, согласно которому такие интернет-площадки должны самостоятельно блокировать запрещённую информацию. Для жалоб пользователей соцсети обязаны иметь форму обратной связи.

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Никита Осипов
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