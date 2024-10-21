Роскомнадзор не планирует блокировать Twitch

Роскомнадзор не планирует блокировать в России популярный стриминговый сервис Twitch. Об этом журналистам сообщили в надзорном ведомстве в понедельник, 21 октября.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что некоторые пользователи, по её данным, на днях столкнулись со сбоями в доступе к Twitch, и в результате некоторые стримеры стали разгонять информацию о блокировке.

«Стримим дальше. Благодарю РКН за оперативный ответ», — написала она в Telegram.