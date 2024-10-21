Роскомнадзор не планирует блокировать Twitch
Роскомнадзор не планирует блокировать в России популярный стриминговый сервис Twitch. Об этом журналистам сообщили в надзорном ведомстве в понедельник, 21 октября.
Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что некоторые пользователи, по её данным, на днях столкнулись со сбоями в доступе к Twitch, и в результате некоторые стримеры стали разгонять информацию о блокировке.
«Стримим дальше. Благодарю РКН за оперативный ответ», — написала она в Telegram.
Twitch — видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, в том числе трансляциях геймплея и киберспортивных турниров, принадлежит дочерней компании Amazon. Видео на платформе можно просматривать как в реальном времени, так и по запросу. В мае 2023 года Роскомнадзор включил Twitch в реестр соцсетей.
Silas Stein/ dpa