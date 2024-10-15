Разблокировать Discord в ближайшее время не планируют

На территории России нет оснований для того, чтобы разблокировать Discord. По данным Роскомнадзора, мессенджер всё ещё нарушает большое количество пунктов законодательства РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Основания для разблокировки Discord в настоящее время отсутствуют», — заявили в РКН ТАСС.

В дополнение к этому Discord сейчас является площадкой для распространения неприемлемого контента. Он может вести к угрозам террористических и экстремистских атак и также способствует вербовке граждан для совершения ими противоправных действий.

Для того, чтобы найти материал в Едином реестре запрещённой информации Роскомнадзора, пользователям нужно ввести в строку поиска адрес страницы с нарушением, а не домен сайта.