Разблокировать Discord в ближайшее время не планируют
В Роскомнадзоре не видят оснований для разблокировки Discord
На территории России нет оснований для того, чтобы разблокировать Discord. По данным Роскомнадзора, мессенджер всё ещё нарушает большое количество пунктов законодательства РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Основания для разблокировки Discord в настоящее время отсутствуют», — заявили в РКН ТАСС.
В дополнение к этому Discord сейчас является площадкой для распространения неприемлемого контента. Он может вести к угрозам террористических и экстремистских атак и также способствует вербовке граждан для совершения ими противоправных действий.
Для того, чтобы найти материал в Едином реестре запрещённой информации Роскомнадзора, пользователям нужно ввести в строку поиска адрес страницы с нарушением, а не домен сайта.
Напомним, что РКН заблокировал Discord в России за нарушение положений законодательства нашей страны. Ранее мессенджер никак не отреагировал на требование удалить 947 материалов, публикация которых запрещена российскими законами. После блокировки в Роскомнадзоре заявили о DDoS-атаках на свои ресурсы. Следом за РФ доступ к сообществу закрыла Турция. Кроме того, мессенджер был оштрафован на 3,5 миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ*.
* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.
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