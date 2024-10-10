Вместо Discord: аналоги программ, доступные в России Life.ru рассказывает об аналогах платформы Discord — TeamSpeak, Element и Revolt. Что это такое и какие возможности предоставляют голосовые программы — в подробностях. 10 октября, 14:39 Какие альтернативы есть у заблокированной в России программы Discord. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Diego Thomazini, © teamspeak.com

Роскомнадзор заблокировал платформу Discord в России. Официальная причина — несоблюдение требований законодательства. Какие аналоги есть у этого мессенджера? Существует несколько альтернативных программ.

TeamSpeak и для чего он нужен

Что такое TeamSpeak и для чего он нужен? Это программа, которая позволяет общаться голосом через Интернет. Чаще всего ею пользуются геймеры, чтобы взаимодействовать со своей командой во время игры. TeamSpeak можно использовать для любого голосового общения онлайн, например для конференций или занятий. В общем, TeamSpeak — это что-то вроде «Скайпа» или «Дискорда».

Почему многие задают вопрос, какую программу выбрать после блокировки Discord? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dragana Gordic

TeamSpeak меньше, чем Discord, нагружает систему. Он работает даже на слабых компьютерах и не требует много ресурсов. Изначально программа создавалась именно для голосового общения.

Также TeamSpeak предоставляет возможности для управления сервером. Можно настроить права доступа, разбить людей на группы и комнаты, модерировать голосовые каналы. Интерфейс «Тимспика»: слева находится список каналов — это комнаты, в которых можно говорить. Просто кликните на нужный канал и окажитесь в нём. Справа будет список людей, которые сейчас находятся на сервере. Вы можете создавать собственные каналы, перемещаться между ними, настраивать свой микрофон и звук.

«Тимспик» позволяет тонко настроить права доступа, разбить людей на группы и комнаты, модерировать голосовые каналы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Postmodern Studio

Плюсы и минусы программы

TeamSpeak обеспечивает стабильную связь, возможности по управлению сервером и каналами и при этом потребляет минимум ресурсов компьютера. Есть и мобильное приложение: TeamSpeak на Android можно установить через соответствующие сервисы. Ну а если вас волнует вопрос «Сколько стоит TeamSpeak?» — он бесплатный.

Однако у «Тимспика» есть и некоторые минусы: он не такой красивый и современный, как некоторые конкуренты, не имеет видеосвязи, а начинающим пользователям может показаться слегка сложноватым.

Element

Какие альтернативы россияне выбирают вместо заблокированной программы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / FOTO Eak

Element — альтернатива Discord, доступная через браузер и приложения для различных устройств, включая компьютеры, смартфоны и планшеты. Разговоры можно классифицировать в программе как низкоприоритетные, избранные или обычные, используя настройки. Существует и функция просмотра для вновь прибывших в комнату — можно читать все сообщения, которые были отправлены.

Плюсы и минусы программы Element

Отличительной чертой мессенджера является использование открытого и безопасного протокола, минимизирующего риски утечки информации. Element применяет сквозное шифрование. Также он предоставляет широкие возможности настройки и интеграции с другими сервисами.

Есть у программы и недостатки. Иногда наблюдаются проблемы с производительностью, особенно в групповых чатах с большим количеством участников. Интерфейс может показаться несколько сложным для новых пользователей, привыкших к более простым мессенджерам.

Revolt

Revolt позиционируется как практически идентичный аналог Discord, повторяющий его интерфейс и функциональность. Он предлагает стандартный набор возможностей, включая голосовые и видеочаты, а также поддерживает разнообразные боты — от музыкальных до предоставляющих новости. Пользователи Discord могут без труда перейти на Revolt, практически не заметив разницы в интерфейсе и функционале.

Плюсы и минусы программ. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Плюсы и минусы программы Revolt

Все функции Revolt доступны без подписки. Открытый код программы позволяет кастомизировать платформу под свои нужды. Также, используя сервис, можно разрабатывать собственные боты или специализированные клиенты.

К недостаткам программы можно отнести меньшее, чем у «Дискорда», сообщество, что ограничивает поиск единомышленников или помощь по вопросам использования. Ограничена поддержка мобильных устройств. Хотя мобильные приложения существуют, их функциональность может быть неполной или менее стабильной, чем у десктопной версии. Также у Revolt меньшее количество интеграций со сторонними сервисами по сравнению с «Дискордом». Несмотря на активную разработку, Revolt всё ещё может иметь некоторые ошибки и недоработки.

Авторы Андрей Соколов