Роскомнадзор заявил о DDoS-атаках на свои ресурсы
Интернет-ресурсы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций подверглись хакерской атаке. Так причину периодических сбоев в работе сайта прокомментировал в Роскомнадзоре.
«В отношении ресурсов РКН фиксируем DDoS-атаки. Мощностью до 578,57 Гбит/с, скоростью до 50,76 млн п/с», — сообщил ТАСС регулятор.
В РКН подчеркнули, что атаки осуществляются из-за рубежа — именно оттуда приходят всплески трафика. Впрочем, пока злоумышленникам не удалось «уронить» сервера службы, и ресурсы продолжают функционировать.
Сайт Роскомнадзора перестал открываться у некоторых пользователей вечером 8 октября. Ранее в этот же день служба заблокировала мессенджер Discord в России. За неделю до этого РКН направил американской платформе для видеоконференций требование удалить около тысячи нарушающих законы РФ материалов.
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