Роскомнадзор заявил о DDoS-атаках на свои ресурсы

Интернет-ресурсы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций подверглись хакерской атаке. Так причину периодических сбоев в работе сайта прокомментировал в Роскомнадзоре.

В РКН подчеркнули, что атаки осуществляются из-за рубежа — именно оттуда приходят всплески трафика. Впрочем, пока злоумышленникам не удалось «уронить» сервера службы, и ресурсы продолжают функционировать.