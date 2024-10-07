«Стёрли всё»: Хакеры устроили беспрецедентную атаку на ВГТРК
ВГТРК прекратила онлайн-вещание из-за хакерской атаки на серверы
Утро понедельника выдалось для сотрудников ВГТРК совсем недобрым. Техспециалисты работают в аврале с 6 утра из-за хакерской атаки. Как сообщил источник «Газеты.ru», отключились как внутренние сервисы, так и службы онлайн-трансляции компании.
«ВГТРК подверглась беспрецедентной хакерской атаке. Не работает онлайн-вещание и внутренние сервисы, даже интернета нет и телефонии. Это надолго... Восстановление займет много времени», — рассказал инсайдер.
Сообщается, что хакеры удалили всё с серверов, включая копии. Проблема очень серьёзная, поэтому её решение потребует продолжительного времени. В самой компании отказались комментировать случившееся, заявив, что на данный момент это «не представляется возможным». Напомним, в холдинг ВГТРК входят федеральные каналы: «Россия-1», «Россия -24», «Россия Культура» и др.
Ранее Life.ru писал, что в руки хакеров попали более 10 млрд паролей пользователей со всего мира. Файл с названием rockyou2024.txt выложил некто под ником ObamaCare. Документ включает пароли, похищенные за 20 лет, в том числе с 2021 по 2024 год. Атакам могут подвергнуться не только соцсети, но и камеры видеонаблюдения и промышленное оборудование. Пользователей призвали поменять пароли во избежание проблем.