«Стёрли всё»: Хакеры устроили беспрецедентную атаку на ВГТРК

Утро понедельника выдалось для сотрудников ВГТРК совсем недобрым. Техспециалисты работают в аврале с 6 утра из-за хакерской атаки. Как сообщил источник «Газеты.ru», отключились как внутренние сервисы, так и службы онлайн-трансляции компании.

«ВГТРК подверглась беспрецедентной хакерской атаке. Не работает онлайн-вещание и внутренние сервисы, даже интернета нет и телефонии. Это надолго... Восстановление займет много времени», — рассказал инсайдер.

Сообщается, что хакеры удалили всё с серверов, включая копии. Проблема очень серьёзная, поэтому её решение потребует продолжительного времени. В самой компании отказались комментировать случившееся, заявив, что на данный момент это «не представляется возможным». Напомним, в холдинг ВГТРК входят федеральные каналы: «Россия-1», «Россия -24», «Россия Культура» и др.