Хакеры из EvilWeb взломали сайт СБУ и слили данные о сотрудниках

Российская хакерская группировка EvilWeb взломала сайт Службы безопасности Украины (СБУ) и слила все данные о сотрудниках. Как сообщается в телеграм-канале хакеров, на это потребовалось всего лишь «несколько месяцев работы».

«Взломаны все подразделения СБУ», — подчеркнули в EvilWeb.

Слитые данные сотрудников СБУ. Фото © Telegram / EvilWeb

В сообщении хакеров говорится, что они получили доступ к базам данных, ключам шифрования, IP-адресам, электронной почте, сети серверов. Теперь любой желающий может посмотреть имена и фамилии агентов и курсантов СБУ, а также их контакты и страницы в соцсетях. За конфиденциальную информацию о всех сотрудниках группировка требует 400 тысяч долларов (порядка 37 миллионов рублей).

А ранее Life.ru писал, что хакеры из RaHDit опубликовали данные почти 7,7 тысячи боевиков «Азова»*. Среди них есть как граждане Украины, так и иностранные наёмники из Швеции, США и Европы. Все они воюют в рядах ВСУ.