Раскрыты гонорары хакеров в Даркнете

Сегодня у киберпреступника есть возможность претендовать на работу в Даркнете, за которую он сможет получить ежемесячный гонорар от $1,3 до $4 тысяч. Об этом рассказала старший аналитик Kaspersky Digital Footprint Intelligence Анна Павловская.

Главным критерием для заработка является набор навыков. То есть если работа в техническом плане сложнее и человек способен её выполнить, то и гонорар выше. Также на стоимость услуг злоумышленника может повлиять его репутация на форумах в Даркнете. Обычно она видна в профиле пользователя и зависит от количества успешных сделок, времени пребывания на форуме и не только.

"Если мы говорим про нижнюю медиану, то сюда входят такие специалисты, как аналитики, дизайнеры и тестировщики. А если мы говорим про $4 тысячи, это компетентные специалисты, атакующие: пентестеры (тестируют уязвимости информационных систем), реверс-инженеры (исследуют готовое устройство/программу и документацию, чтобы понять принцип работы или найти в ней уязвимости)", — рассказала Павловская в интервью "Газете.ru".

На данный момент на различных форумах существует множество разнообразных заказов: для людей с навыками в сфере IT, сочинителей грамотных фишинговых писем и графических дизайнеров, которые рисуют баннеры и логотипы.