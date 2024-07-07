Более 10 миллиардов паролей пользователей со всего мира оказались в открытом доступе
Cybernews: В распоряжении хакеров оказалось 10 миллиардов паролей пользователей
В результате крупнейшей утечки базы паролей в руки злоумышленников попало почти 10 миллиардов уникальных комбинаций. Об этом сообщает портал Cybernews.
Файл с названием rockyou2024.txt на хакерском форуме выложил некто под ником ObamaCare. Благодаря нему злоумышленники теперь могут получить доступ к личным данным миллионов пользователей методом подбора паролей. Это далеко не первый раз, когда данный участник обсуждения устраивает утечки информации. Однако на сей раз масштабы утерянных данных огромны. Документ включает практически 10 миллиардов паролей, похищенных за 20 лет, в том числе полтора миллиарда, которые были слиты в Сеть с 2021 по 2024 год.
Эксперты предупреждают, что злоумышленники смогут подобрать пароль не только к аккаунту в социальных сетях. Атакам могут подвергнуться камеры видеонаблюдения и промышленное оборудование. Именно поэтому пользователям советуют как можно скорее изменить пароль, подобрав его через генератор, и подключить многофакторную аутентификацию.
Ранее Life.ru рассказал, какой уловкой пользуются злоумышленники для кражи аккаунтов в "Телеграме". Со слов специалиста, достаточно сделать одно неверное действие, чтобы передать свои данные в руки хакеров.