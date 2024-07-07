Более 10 миллиардов паролей пользователей со всего мира оказались в открытом доступе

Файл с названием rockyou2024.txt на хакерском форуме выложил некто под ником ObamaCare. Благодаря нему злоумышленники теперь могут получить доступ к личным данным миллионов пользователей методом подбора паролей. Это далеко не первый раз, когда данный участник обсуждения устраивает утечки информации. Однако на сей раз масштабы утерянных данных огромны. Документ включает практически 10 миллиардов паролей, похищенных за 20 лет, в том числе полтора миллиарда, которые были слиты в Сеть с 2021 по 2024 год.