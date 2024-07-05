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5 июля, 05:26

Хакеры выкрали секретные данные о разработке технологий OpenAl

NYT: Хакеры получили данные из переписки сотрудников компании OpenAI

Хакеры сумели вскрыть внутреннюю переписку разработчиков из компании OpenAI, создавшей чатбот ChatGPT, и выудить оттуда информацию о разработке технологий искусственного интеллекта. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на информированные источники.

В публикации сказано, что руководство компании поставило в известность сотрудников и совет директоров о том, что их ресурсы подверглись кибератаке, однако публично эту новость разглашать не стали, поскольку данные клиентов и партнёров не были скомпроментированы.

Руководство OpenAI не расценивает произошедшее как угрозу национальной безопасности. В компании полагают, что хакер не действовал в интересах какого-либо иностранного правительства. Федеральные правоохранительные органы также не были оповещены о взломе.

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Ранее ресурсы крупнейшей оппозиционной партии Германии подверглись кибератаке. Руководству Христианско-демократического союза (ХДС) в связи с этим пришлось частично отключить IT-инфраструктуру в качестве меры предосторожности.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Max Acronym

Владимир Озеров
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