Хакеры выкрали секретные данные о разработке технологий OpenAl

Хакеры сумели вскрыть внутреннюю переписку разработчиков из компании OpenAI, создавшей чатбот ChatGPT, и выудить оттуда информацию о разработке технологий искусственного интеллекта. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на информированные источники.

В публикации сказано, что руководство компании поставило в известность сотрудников и совет директоров о том, что их ресурсы подверглись кибератаке, однако публично эту новость разглашать не стали, поскольку данные клиентов и партнёров не были скомпроментированы.

Руководство OpenAI не расценивает произошедшее как угрозу национальной безопасности. В компании полагают, что хакер не действовал в интересах какого-либо иностранного правительства. Федеральные правоохранительные органы также не были оповещены о взломе.