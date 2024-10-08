Сбой произошёл в работе сайта Роскомнадзора

Сайт Роскомнадзора перестал работать у части россиян. В сбое в работе сервиса убедился корреспондент Life.ru.

При загрузке сайта на мобильных устройствах возникает ошибка, а у некоторых пользователей он вообще не загружается. В то же время у части пользователей сайт ведомства функционирует нормально.