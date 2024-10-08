Сбой произошёл в работе сайта Роскомнадзора
Сайт Роскомнадзора перестал работать у части россиян. В сбое в работе сервиса убедился корреспондент Life.ru.
При загрузке сайта на мобильных устройствах возникает ошибка, а у некоторых пользователей он вообще не загружается. В то же время у части пользователей сайт ведомства функционирует нормально.
Ранее в работе сайта Федеральной налоговой службы (ФНС) произошёл масштабный сбой. Пользователи жаловались на то, что не могли зайти в личный кабинет. Проблемы с сервисом наблюдались в 32 городах, среди которых Москва, Петербург, Нижний Новгород, Рязань.
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