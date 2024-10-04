Telegram объяснил недавние сбои событиями на Ближнем Востоке
Telegram связал недавние сбои в работе с вооружённым конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом говорится в официальном телеграм-канале мессенджера.
«В связи с недавними событиями на Ближнем Востоке, особенно в Израиле, Ливане и Иране, Telegram столкнулся с беспрецедентной нагрузкой. В настоящее время все проблемы полностью решены», — указано в сообщении.
Как сообщал Life.ru, 3 октября в работе Telegram произошёл глобальный сбой, который продолжался около часа. А предыдущий крупный сбой случился 1 октября. В обоих случаях пользователи жаловались на медленную работу мессенджера, также наблюдались проблемы с загрузкой медиа.
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