Пользователи сообщают о сбое в работе Telegram

Сбой наблюдается в работе популярного мессенджера Telegram. Об этом сообщают пользователи и лично убедился корреспондент Life.ru.

Наблюдаются проблемы с загрузкой медиафайлов, а также отправкой сообщений. У некоторых юзеров мессенджер зависает при попытке отправить или прочитать сообщение, или просто открыть любой канал. Проблемы в работе также подтверждают и сайты по отслеживанию сбоев.