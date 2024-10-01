Пользователи сообщают о сбое в работе Telegram
Сбой наблюдается в работе популярного мессенджера Telegram. Об этом сообщают пользователи и лично убедился корреспондент Life.ru.
Наблюдаются проблемы с загрузкой медиафайлов, а также отправкой сообщений. У некоторых юзеров мессенджер зависает при попытке отправить или прочитать сообщение, или просто открыть любой канал. Проблемы в работе также подтверждают и сайты по отслеживанию сбоев.
Ранее пользователи в России пожаловались на сбой в работе TikTok. Что послужило причиной неполадок неизвестно, однако всё быстро удалось восстановить. Кстати, недавно пользователи также начали жаловаться на проблемы с iPhone. Они появились после установки iOS 18.
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