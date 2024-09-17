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17 сентября, 12:54

В работе сайта ФНС произошёл масштабный сбой

В работе сайта Федеральной налоговой службы (ФНС) произошёл масштабный сбой. Пользователи жалуются, что не могут зайти в личный кабинет.

Согласно данным сайта Downdetector, проблемы с доступом к сервису ФНС наблюдаются в 32 городах, среди которых Москва, Петербург, Нижний Новгород, Рязань. 60% пользователей жалуются на невозможность войти в личный кабинет, у 28% не открывается сайт, 10% сообщили о сбое в работе мобильного приложения. У 2% не работает ничего.

«Не открывает личный кабинет, пишет, что пользователю ЛК не доступен, просит обратиться в налоговую по месту жительства», — жалуются пользователи.

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Ранее сообщалось, что ФНС начала рассылку уведомлений о налоге на проценты по вкладам. Срок для внесения платежей установлен до 1 декабря 2024 года.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM /

Никита Никонов
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