В работе сайта ФНС произошёл масштабный сбой

В работе сайта Федеральной налоговой службы (ФНС) произошёл масштабный сбой. Пользователи жалуются, что не могут зайти в личный кабинет.

Согласно данным сайта Downdetector, проблемы с доступом к сервису ФНС наблюдаются в 32 городах, среди которых Москва, Петербург, Нижний Новгород, Рязань. 60% пользователей жалуются на невозможность войти в личный кабинет, у 28% не открывается сайт, 10% сообщили о сбое в работе мобильного приложения. У 2% не работает ничего.

«Не открывает личный кабинет, пишет, что пользователю ЛК не доступен, просит обратиться в налоговую по месту жительства», — жалуются пользователи.