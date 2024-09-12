Предсказание программистов: Компьютеры «сойдут с ума» из-за 29 февраля в 2100 году
Эксперт МИСИС Ефимов: В системе ПО может произойти массовый сбой в 2100 году
Через 76 лет может произойти масштабный сбой ПО. Фото © freepik.com/prostooleh
Через 76 лет может произойти масштабный сбой ПО. Причина проблемы — високосные года, которые рассчитываются по упрощённой системе. Так, в календарь 2100 года может быть автоматически добавлен лишний день — 29 февраля, передаёт «Газета.Ru».
«Согласно правилам календаря, годы, кратные 100, не являются високосными, если не делятся на 400. Многие программные системы, использующие упрощённые алгоритмы для расчёта високосных годов, могут неправильно рассчитать дату, добавив 29 февраля 2100 года, вместо того чтобы перейти на 1 марта», — пояснил директор Центра технологических конкурсов и олимпиад НИТУ МИСИС Даниил Ефимов.
Упрощённый принцип летоисчисления был заложен ещё в 60-х годах, он позволял меньше нагружать компьютеры прошлых поколений. Несмотря на усовершенствование техники, этой системой продолжают пользоваться. Стоит отметить, что сбой календаря может негативно отразиться на работе компаний, которые зависят от правильного учёта времени и дат.
Хотя 2100 год наступит ещё не скоро, сбои в работе некоторых систем происходят уже сейчас. Так, ранее из-за масштабного сбоя на агрегаторе Coinmarketcap на 98% упал курс криптовалюты Toncoin (TON). В течение нескольких минут были заключены сделки по курсу TON в 0,3 доллара.