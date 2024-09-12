Предсказание программистов: Компьютеры «сойдут с ума» из-за 29 февраля в 2100 году

Через 76 лет может произойти масштабный сбой ПО. Причина проблемы — високосные года, которые рассчитываются по упрощённой системе. Так, в календарь 2100 года может быть автоматически добавлен лишний день — 29 февраля, передаёт «Газета.Ru».

«Согласно правилам календаря, годы, кратные 100, не являются високосными, если не делятся на 400. Многие программные системы, использующие упрощённые алгоритмы для расчёта високосных годов, могут неправильно рассчитать дату, добавив 29 февраля 2100 года, вместо того чтобы перейти на 1 марта», — пояснил директор Центра технологических конкурсов и олимпиад НИТУ МИСИС Даниил Ефимов.

Упрощённый принцип летоисчисления был заложен ещё в 60-х годах, он позволял меньше нагружать компьютеры прошлых поколений. Несмотря на усовершенствование техники, этой системой продолжают пользоваться. Стоит отметить, что сбой календаря может негативно отразиться на работе компаний, которые зависят от правильного учёта времени и дат.