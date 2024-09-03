Курс Toncoin на агрегаторе Coinmarketcap упал на 98% из-за сбоя
Курс криптовалюты Toncoin (TON) и некоторых других электронных монет на популярном агрегаторе Coinmarketcap упал на 98% после сбоя. На реальной стоимости крипты это не сказалось. В 11:45 по Москве TON торговался по 5,2$ а на агрегаторе отображался верный курс, пишет РБК.
Ситуацию комментировали разработчики TON Foundation, заявившие, что сбой произошёл именно с отображением стоимости на Coinmarketcap и его пытаются устранить. На остальных агрегаторах и биржах подобных проблем не было. Помимо TON, фиктивный обвал стоимости затронул по меньшей мере две криптовалюты — Lido (LDO) и Injective (INJ).
Ситуация всё же сказалась на работе ряда криптосервисов, которые получают информацию о стоимости цифровых монет от Coinmarketcap. В частности, речь идёт о платформе Fragment, предоставляющей услуги по конвертации TON во внутреннюю валюту мессенджера Telegram — Telegram Stars. Из-за этого в течение нескольких минут сделки проходили по курсу TON в 0,3 доллара.
А в конце августа проблемы с работой начал испытывать и сам Telegram — мессенджер пережил два масштабных сбоя за нескольких дней. Пользователи жаловались на невозможность отправлять и принимать сообщения, это коснулось как устройств на IOS, так и на Android.
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