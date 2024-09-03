Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 сентября, 12:54

Курс Toncoin на агрегаторе Coinmarketcap упал на 98% из-за сбоя

Курс криптовалюты Toncoin (TON) и некоторых других электронных монет на популярном агрегаторе Coinmarketcap упал на 98% после сбоя. На реальной стоимости крипты это не сказалось. В 11:45 по Москве TON торговался по 5,2$ а на агрегаторе отображался верный курс, пишет РБК.

Ситуацию комментировали разработчики TON Foundation, заявившие, что сбой произошёл именно с отображением стоимости на Coinmarketcap и его пытаются устранить. На остальных агрегаторах и биржах подобных проблем не было. Помимо TON, фиктивный обвал стоимости затронул по меньшей мере две криптовалюты — Lido (LDO) и Injective (INJ).

Ситуация всё же сказалась на работе ряда криптосервисов, которые получают информацию о стоимости цифровых монет от Coinmarketcap. В частности, речь идёт о платформе Fragment, предоставляющей услуги по конвертации TON во внутреннюю валюту мессенджера Telegram — Telegram Stars. Из-за этого в течение нескольких минут сделки проходили по курсу TON в 0,3 доллара.

В России начались экспериментальные торги криптовалютой под контролем ЦБ
В России начались экспериментальные торги криптовалютой под контролем ЦБ

А в конце августа проблемы с работой начал испытывать и сам Telegram — мессенджер пережил два масштабных сбоя за нескольких дней. Пользователи жаловались на невозможность отправлять и принимать сообщения, это коснулось как устройств на IOS, так и на Android.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Новости экономики
  • Криптовалюта
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров