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23 августа, 17:30

В работе Telegram произошёл второй сбой за три дня

Пользователи Telegram из России сообщают о проблемах в работе мессенджера. По данным сервиса «Сбой.рф», в настоящее время зафиксировано много жалоб из-за невозможности отправки и получения сообщений.

Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы (31%), Новосибирской области (12%), Санкт-Петербурга (7%) и Краснодарского края (4%). На 19:15 по мск общее количество зафиксированных сбоев достигло 805. Проблемы затронули как пользователей приложений на iOS, так и на Android. Кроме того, продолжают поступать жалобы на перебои в работе WhatsApp и Viber.

В прошлый раз массовый сбой в работе Telegram случился на днях, 21 августа. Тогда не работала ни мобильная, ни десктопная версии мессенджера. Позже в Роскомнадзоре пояснили, что сбой был связан с DDOS-атакой.

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Freepik / jannoon028

Наталья Демьянова
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