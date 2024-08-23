В работе Telegram произошёл второй сбой за три дня

Пользователи Telegram из России сообщают о проблемах в работе мессенджера. По данным сервиса «Сбой.рф», в настоящее время зафиксировано много жалоб из-за невозможности отправки и получения сообщений.

Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы (31%), Новосибирской области (12%), Санкт-Петербурга (7%) и Краснодарского края (4%). На 19:15 по мск общее количество зафиксированных сбоев достигло 805. Проблемы затронули как пользователей приложений на iOS, так и на Android. Кроме того, продолжают поступать жалобы на перебои в работе WhatsApp и Viber.