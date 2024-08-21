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21 августа, 11:18

В работе мессенджера Telegram произошёл сбой

Массовый сбой произошёл в Telegram. Не работают ни мобильная, ни десктопная версии мессенджера. В этом убедился корреспондент Life.ru. У многих пользователей не прогружаются каналы и сообщения, мессенджер показывает постоянное «подключение».

Также информация о проблемах появилась на платформе Downdetector, которая отслеживает технические неполадки в интернете.

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Предыдущий сбой в работе приложения наблюдался несколько дней назад. 19 августа пользователи тоже сообщали, что не могут писать сообщения, у некоторых мессенджер и вовсе не открывался.

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Shutterstock / FOTODOM/wichayada suwanachun

Николь Вербер
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