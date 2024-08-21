В работе мессенджера Telegram произошёл сбой

Массовый сбой произошёл в Telegram. Не работают ни мобильная, ни десктопная версии мессенджера. В этом убедился корреспондент Life.ru. У многих пользователей не прогружаются каналы и сообщения, мессенджер показывает постоянное «подключение».

Также информация о проблемах появилась на платформе Downdetector, которая отслеживает технические неполадки в интернете.