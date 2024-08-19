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18 августа, 23:08

В работе мессенджера Telegram произошёл сбой

Жители Москвы и ряда российских регионов жалуются на сбои в работе Telegram

Вечером, 18 августа, пользователи Telegram стали свидетелями массового сбоя в работе популярного мессенджера. Информация о проблемах появилась на платформе Downdetector, которая отслеживает технические неполадки в интернете.

По последним данным, наибольшее количество жалоб зарегистрировано в Москве и Подмосковье, где на сбои в работе Telegram пожаловались 18% пользователей. Не обошло стороной и Тверскую область с 17% обращений, а также Нижегородскую область, где число сбоев составило 9%. Санкт-Петербург и Ленинградская область зафиксировали по 7% случаев сбоев.

Инцидент привлёк внимание многих пользователей и вызвал активные обсуждения в социальных сетях, где они выражают своё недовольство и ищут решения возникшей проблемы. В настоящее время технические специалисты Telegram работают над устранением неполадок.

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Ранее, 13 августа, также сообщалось о сбое в работе мессенджера Telegram, который был зафиксирован сервисом Downdetector. Тогда было зарегистрировано более 400 жалоб, связанных с трудностями в отправке сообщений и медиафайлов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / klevo

Кирилл Сосновских
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