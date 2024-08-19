В работе мессенджера Telegram произошёл сбой

Вечером, 18 августа, пользователи Telegram стали свидетелями массового сбоя в работе популярного мессенджера. Информация о проблемах появилась на платформе Downdetector, которая отслеживает технические неполадки в интернете.

По последним данным, наибольшее количество жалоб зарегистрировано в Москве и Подмосковье, где на сбои в работе Telegram пожаловались 18% пользователей. Не обошло стороной и Тверскую область с 17% обращений, а также Нижегородскую область, где число сбоев составило 9%. Санкт-Петербург и Ленинградская область зафиксировали по 7% случаев сбоев.

Инцидент привлёк внимание многих пользователей и вызвал активные обсуждения в социальных сетях, где они выражают своё недовольство и ищут решения возникшей проблемы. В настоящее время технические специалисты Telegram работают над устранением неполадок.