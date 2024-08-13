В работе мессенджера Telegram произошёл сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

По состоянию на 1:47 сервисом было зафиксировано более 400 жалоб на работу мессенджера. Пользователи испытывали трудности с отправкой сообщений и медиафайлов. К настоящему моменту сообщений о нарушениях в работе Telegram стало гораздо меньше.