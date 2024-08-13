Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 00:09

В работе мессенджера Telegram произошёл сбой

В работе мессенджера Telegram произошёл сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

По состоянию на 1:47 сервисом было зафиксировано более 400 жалоб на работу мессенджера. Пользователи испытывали трудности с отправкой сообщений и медиафайлов. К настоящему моменту сообщений о нарушениях в работе Telegram стало гораздо меньше.

Мошенники придумали новую схему кражи аккаунта в Telegram
Мошенники придумали новую схему кражи аккаунта в Telegram

В последний раз о сбое в работе Telegram сообщалось вечером, 12 августа. Администраторы каналов заявили, что у них не получается размещать посты. Некоторые из них увидели сообщение об ошибке, появился красный восклицательный знак.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / wichayada suwanachun

Оксана Попова
  • Новости
  • Telegram
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров