В работе мессенджера Telegram произошёл сбой
В работе мессенджера Telegram произошёл сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
По состоянию на 1:47 сервисом было зафиксировано более 400 жалоб на работу мессенджера. Пользователи испытывали трудности с отправкой сообщений и медиафайлов. К настоящему моменту сообщений о нарушениях в работе Telegram стало гораздо меньше.
В последний раз о сбое в работе Telegram сообщалось вечером, 12 августа. Администраторы каналов заявили, что у них не получается размещать посты. Некоторые из них увидели сообщение об ошибке, появился красный восклицательный знак.
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