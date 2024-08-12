В работе Telegram произошёл сбой

В работе мессенджера Telegram вечером в понедельник, 12 августа, произошёл сбой. Соответствующая информация появилась на сервисе Downdetector.

Администраторы каналов заявили, что у них не получается размещать посты. Некоторые из них увидели сообщение об ошибке, появился красный восклицательный знак. Также ряд пользователей пожаловались на проблемы при отправке сообщений и загрузке контента. Большинство обращений поступило из Тверской, Нижегородской и Новосибирской областей, Санкт-Петербурга и Московского региона.

Причина сбоя пока неизвестна. В руководстве мессенджера сообщения о неполадках пока не комментировали.