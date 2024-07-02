В работе мессенджера Telegram произошёл массовый сбой
Пользователи жалуются на массовый сбой в работе мессенджера Telegram. Как следует из данных, обнародованных на портале Downdetector.su, большинство сообщений об этом поступает из Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В комментариях говорится о том, что перестали загружаться чаты и медиа, а сообщения и вовсе не отправляются. По состоянию на 21:04 по московскому времени количество жалоб на работу мессенджера достигло 300.
О похожей ситуации Life.ru писал вечером 8 июня. Тогда в работе мессенджера Telegram на территории России тоже был зафиксирован сбой.
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