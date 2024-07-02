В работе мессенджера Telegram произошёл массовый сбой

Пользователи жалуются на массовый сбой в работе мессенджера Telegram. Как следует из данных, обнародованных на портале Downdetector.su, большинство сообщений об этом поступает из Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В комментариях говорится о том, что перестали загружаться чаты и медиа, а сообщения и вовсе не отправляются. По состоянию на 21:04 по московскому времени количество жалоб на работу мессенджера достигло 300.