Россияне массово жалуются на проблемы с бесплатными VPN-сервисами
РБК: В России зафиксировали массовый сбой в работе ряда VPN-сервисов
С начала августа многие россияне столкнулись с проблемами в работе бесплатных VPN-сервисов, с помощью которых они смотрели ролики на YouTube. Об этом пишет РБК.
По данным издания, речь, в частности, идёт о сервисах VPN VPN VPN Proxy Master, VPN Free Unlimited и PureVPN. В ответ на жалобы разработчики предлагают пользователям переходить на платные версии. Создатели приложений отмечают, что в таком случае сбоев в работе не будет, а технические специалисты смогут совершенствовать функции VPN.
Ранее сообщалось, что россияне начали массово отказываться от услуг интернет-провайдеров из-за проблем с YouTube. В связи с этим профильные ассоциации попросили Минцифры РФ и Роскомнадзор об едином официальном объявлении о причинах замедления работы видеохостинга.