Россияне массово жалуются на проблемы с бесплатными VPN-сервисами

С начала августа многие россияне столкнулись с проблемами в работе бесплатных VPN-сервисов, с помощью которых они смотрели ролики на YouTube. Об этом пишет РБК.

По данным издания, речь, в частности, идёт о сервисах VPN VPN VPN Proxy Master, VPN Free Unlimited и PureVPN. В ответ на жалобы разработчики предлагают пользователям переходить на платные версии. Создатели приложений отмечают, что в таком случае сбоев в работе не будет, а технические специалисты смогут совершенствовать функции VPN.