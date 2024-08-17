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17 августа, 14:38

Россияне массово жалуются на проблемы с бесплатными VPN-сервисами

РБК: В России зафиксировали массовый сбой в работе ряда VPN-сервисов

С начала августа многие россияне столкнулись с проблемами в работе бесплатных VPN-сервисов, с помощью которых они смотрели ролики на YouTube. Об этом пишет РБК.

По данным издания, речь, в частности, идёт о сервисах VPN VPN VPN Proxy Master, VPN Free Unlimited и PureVPN. В ответ на жалобы разработчики предлагают пользователям переходить на платные версии. Создатели приложений отмечают, что в таком случае сбоев в работе не будет, а технические специалисты смогут совершенствовать функции VPN.

Ранее сообщалось, что россияне начали массово отказываться от услуг интернет-провайдеров из-за проблем с YouTube. В связи с этим профильные ассоциации попросили Минцифры РФ и Роскомнадзор об едином официальном объявлении о причинах замедления работы видеохостинга.

Роскомнадзор добился удаления 25 VPN-сервисов из App Store
Роскомнадзор добился удаления 25 VPN-сервисов из App Store
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Freepik

Наталья Демьянова
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