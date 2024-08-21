Роскомнадзор: Сбой в работе Telegram, WhatsApp и других сервисов связан с DDOS-атакой
Массовый сбой в работе десятка интернет-сервисов и приложений, включая мессенджеры Telegram и WhatsApp, связан с DDOS-атакой на российских операторов связи. Об этом сообщили журналистам в среду, 21 августа, в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).
DDoS-атака – это способ заблокировать работу сайта путем подачи большого количества запросов, превышающих пропускную способность сети.
«Сейчас атака уже отражена», — сообщил регулятор.
Ранее сообщалось, что массовый сбой произошёл в Telegram. Не работают ни мобильная, ни десктопная версии мессенджера. Кроме того, с проблемами столкнулись пользователи Discord, Steam, Twitch, и даже "Википедии" и Pornhub.
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