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21 августа, 12:12

Роскомнадзор: Сбой в работе Telegram, WhatsApp и других сервисов связан с DDOS-атакой

Массовый сбой в работе десятка интернет-сервисов и приложений, включая мессенджеры Telegram и WhatsApp, связан с DDOS-атакой на российских операторов связи. Об этом сообщили журналистам в среду, 21 августа, в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

DDoS-атака – это способ заблокировать работу сайта путем подачи большого количества запросов, превышающих пропускную способность сети.

«Сейчас атака уже отражена», — сообщил регулятор.

Ранее сообщалось, что массовый сбой произошёл в Telegram. Не работают ни мобильная, ни десктопная версии мессенджера. Кроме того, с проблемами столкнулись пользователи Discord, Steam, Twitch, и даже "Википедии" и Pornhub.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Марина Фещенко
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