Перегревы и лаги: Россияне жалуются на проблемы с iPhone после установки iOS 18

Сразу после выхода обновления iOS 18 пользователи iPhone столкнулись с серьёзными проблемами: телефоны начали перегреваться, приложения стали работать с ошибками, а связь с серверами прервалась. Эти сбои привели к тому, что владельцы стали активно обращаться в ремонтные центры. Всего за час количество заявок на починку возросло до двадцати, пишет Mash.

Примечательно, что самые большие трудности испытывают владельцы моделей с новыми запчастями. Особенно остро проблема проявляется у тех, кто заменил аккумулятор на новый до обновления. После установки iOS 18 устройства начали перегреваться и выходить из строя. Не лучше ситуация и у тех, кто до обновления поменял дисплей: гаджет либо перестаёт реагировать на команды, либо не включается вовсе.

Множество сервисных центров уже отказываются от обслуживания таких телефонов. Основная причина — отсутствие знаний о ремонте аппаратов с новым обновлением. Некоторые мастера пробуют перепаять чипы с оригинальных компонентов, если клиент сохранил старый аккумулятор. В случае с дисплеями единственное решение, как правило, заключается в перепайке микросхемы или возврате к предыдущей версии iOS.

На форумах пользователи сообщают о различных проблемах: от невозможности перезагрузки телефона до неработающих видеозвонков и необходимости обновления через ПК. Если Apple не устранит баги в обновлении iOS 18, россияне могут остаться без своих iPhone, так как поломанные устройства не подлежат ремонту, а запчастей из-за ухода американской компании нет.