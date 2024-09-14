FDA разрешило использовать наушники AirPods Pro в качестве слуховых аппаратов
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало Apple разрешение на продажу наушников AirPods Pro в медицинских целях людям с нарушением слуховой функции. Исследования показали, что девайс работает ничуть не хуже слуховых аппаратов.
Однако самих AirPods Pro для борьбы с глухотой недостаточно. Гаджет должен работать в паре со специальным приложением HAF, которое разработано для операционных систем iOS. В тестах с участием 118 человек девайс от Apple смог достичь нужных уровней усиления в ушном канале, не оказав при этом никаких нежелательных эффектов.
«Сегодняшнее разрешение на продажу безрецептурного программного обеспечения для слуховых аппаратов на широко используемом потребительском аудиопродукте — это ещё один шаг, который повышает доступность и приемлемость поддержки слуха для взрослых с лёгкой или умеренной потерей слуха», — отметила врио директора FDA Мишель Тарвер.
А несколькими днями ранее Apple провела громкую презентацию новых продуктов, где представила умные часы Watch Series 10 и Watch Ultra 2, а также смартфон iPhone 16. Наручные девайсы удивили самым большим экраном в линейке и встроенными динамиками, а телефон порадовал фанатов «яблока» мощным процессором А18. Предзаказы на новинки уже бьют все рекорды.
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