FDA разрешило использовать наушники AirPods Pro в качестве слуховых аппаратов

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало Apple разрешение на продажу наушников AirPods Pro в медицинских целях людям с нарушением слуховой функции. Исследования показали, что девайс работает ничуть не хуже слуховых аппаратов.

Однако самих AirPods Pro для борьбы с глухотой недостаточно. Гаджет должен работать в паре со специальным приложением HAF, которое разработано для операционных систем iOS. В тестах с участием 118 человек девайс от Apple смог достичь нужных уровней усиления в ушном канале, не оказав при этом никаких нежелательных эффектов.