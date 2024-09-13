Apple запретит активировать iPhone с украденными деталями

Apple придумала способ борьбы с продажей деталей из украденных или утерянных смартфонов iPhone. Если какой-то из компонентов окажется в другом устройстве, его владелец попросту не сможет активировать гаджет. Сейчас функция Activation Lock проходит последние тестирования, она будет добавлена в новую операционную систему iOS 18, сообщил портал 9to5Mac.

«Эта функция была разработана для ограничения кражи iPhone путём блокировки повторной активации утерянного или украденного iPhone. Если ремонтируемое устройство обнаруживает, что поддерживаемая деталь была получена с другого устройства с включенной Activation Lock, возможности калибровки для этой детали будут ограничены», — отметили в издании.

По данным портала, с просьбой о разработке подобного ПО к корпорации обратились клиенты и сотрудники правоохранительных органов. Впрочем, несмотря на желание Apple уберечь пользователей смартфонов от краж, полностью справиться с этой проблемой новая функция не сможет, так как её действие расширено лишь на ключевые компоненты.