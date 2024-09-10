Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 10:50

Суд выбил из Apple миллиарды неуплаченных налогов для Ирландии

CNBC: Суд ЕС подтвердил взыскание с Apple 13 миллиардов евро налогов в Ирландии

Суд Евросоюза (ЕС) в Люксембурге постановил, что компания Apple обязана заплатить Ирландии 13 миллиардов евро неуплаченных налогов. Об этом сообщает CNBC, ссылаясь на окончательный вердикт.

«Суд принял окончательный вердикт по данному спору, подтвердив решение Европейской комиссии от 2016 года: Ирландия предоставила Apple незаконную помощь, которая должна быть возвращена государству», — указано в документе.

Уточняется, что решение было принято спустя несколько часов после того, как американская компания представила новые модели телефонов iPhone 16-го поколения, электронные часы Apple Watch Series 10 и Apple Watch Ultra 2, а также наушники AirPods 4.

PR-эксперт объяснила, почему ежегодная презентация Apple превращается в «голодные игры»
PR-эксперт объяснила, почему ежегодная презентация Apple превращается в «голодные игры»

Напомним, что в 2016 году антимонопольный орган ЕК потребовал, чтобы Apple доплатила в бюджет Ирландии налоги на сумму до 13 миллиардов евро. Претензии Еврокомиссии были связаны с тем, что Apple платила пониженную налоговую ставку в стране в обмен на создание дополнительных рабочих мест. В 2018 году компания заплатила 14,3 миллиарда евро — с того времени средства лежали на депозитном счёте ЕК.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / canadastock

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Apple
  • ирландия
  • ЕС
  • Новости экономики
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров