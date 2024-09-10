Суд выбил из Apple миллиарды неуплаченных налогов для Ирландии
CNBC: Суд ЕС подтвердил взыскание с Apple 13 миллиардов евро налогов в Ирландии
Суд Евросоюза (ЕС) в Люксембурге постановил, что компания Apple обязана заплатить Ирландии 13 миллиардов евро неуплаченных налогов. Об этом сообщает CNBC, ссылаясь на окончательный вердикт.
«Суд принял окончательный вердикт по данному спору, подтвердив решение Европейской комиссии от 2016 года: Ирландия предоставила Apple незаконную помощь, которая должна быть возвращена государству», — указано в документе.
Уточняется, что решение было принято спустя несколько часов после того, как американская компания представила новые модели телефонов iPhone 16-го поколения, электронные часы Apple Watch Series 10 и Apple Watch Ultra 2, а также наушники AirPods 4.
Напомним, что в 2016 году антимонопольный орган ЕК потребовал, чтобы Apple доплатила в бюджет Ирландии налоги на сумму до 13 миллиардов евро. Претензии Еврокомиссии были связаны с тем, что Apple платила пониженную налоговую ставку в стране в обмен на создание дополнительных рабочих мест. В 2018 году компания заплатила 14,3 миллиарда евро — с того времени средства лежали на депозитном счёте ЕК.
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