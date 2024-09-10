Суд выбил из Apple миллиарды неуплаченных налогов для Ирландии

Суд Евросоюза (ЕС) в Люксембурге постановил, что компания Apple обязана заплатить Ирландии 13 миллиардов евро неуплаченных налогов. Об этом сообщает CNBC, ссылаясь на окончательный вердикт.

«Суд принял окончательный вердикт по данному спору, подтвердив решение Европейской комиссии от 2016 года: Ирландия предоставила Apple незаконную помощь, которая должна быть возвращена государству», — указано в документе.