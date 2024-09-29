Пользователи в России жалуются на сбой в работе TikTok
Видеосервис TikTok перестал работать на территории России
Пользователи в России жалуются на сбой в работе TikTok. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Konstantin Savusia
Видеосервис TikTok перестал работать в России. На сбои в работе приложения жалуются пользователи из разных регионов страны, о чём свидетельствуют данные сервиса «Сбой.рф».
Так сейчас выглядит главная страница TikTok при попытке подключения. Фото © Скриншот Life.ru
К полуночи на сбои в работе TikTok пожаловались около тысячи россиян. Что послужило причиной неполадок неизвестно.
Ранее суд оштрафовал TikTok на четыре миллиона рублей за неисполнение предписания РКН. Социальную сеть признали виновной по статье 19.7.10-4 КоАП.