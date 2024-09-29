Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 сентября, 21:14

Пользователи в России жалуются на сбой в работе TikTok

Видеосервис TikTok перестал работать на территории России

Пользователи в России жалуются на сбой в работе TikTok. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Konstantin Savusia

Пользователи в России жалуются на сбой в работе TikTok. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Konstantin Savusia

Видеосервис TikTok перестал работать в России. На сбои в работе приложения жалуются пользователи из разных регионов страны, о чём свидетельствуют данные сервиса «Сбой.рф».

Так сейчас выглядит главная страница TikTok при попытке подключения. Фото © Скриншот Life.ru

Так сейчас выглядит главная страница TikTok при попытке подключения. Фото © Скриншот Life.ru

К полуночи на сбои в работе TikTok пожаловались около тысячи россиян. Что послужило причиной неполадок неизвестно.

TikTok заподозрили во вмешательстве в частную жизнь детей
TikTok заподозрили во вмешательстве в частную жизнь детей

Ранее суд оштрафовал TikTok на четыре миллиона рублей за неисполнение предписания РКН. Социальную сеть признали виновной по статье 19.7.10-4 КоАП.

Оксана Попова
  • Новости
  • tiktok
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров