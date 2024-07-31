Суд оштрафовал TikTok на четыре миллиона рублей за неисполнение предписания РКН

Мировой судебный участок Таганского района Москвы оштрафовал TikTok за неисполнения предписания Роскомнадзора, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы. Социальную сеть признали виновной по статье 19.7.10-4 КоАП.

"Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей", — говорится в сообщении.