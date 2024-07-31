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31 июля, 13:03

Суд оштрафовал TikTok на четыре миллиона рублей за неисполнение предписания РКН

Мировой судебный участок Таганского района Москвы оштрафовал TikTok за неисполнения предписания Роскомнадзора, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы. Социальную сеть признали виновной по статье 19.7.10-4 КоАП.

"Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей", — говорится в сообщении.

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Ранее американская корпорация Apple по требованию Роскомнадзора удалила из российского App Store 25 приложений VPN-сервисов. Речь идёт, в частности, о NordVPN, Proton VPN и Red Shield VPN.

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Shutterstock / FOTODOM / FellowNeko

Матвей Константинов
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