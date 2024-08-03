TikTok заподозрили во вмешательстве в частную жизнь детей
NYT: Минюст США начал судиться с TikTok из-за сбора данных детей младше 13 лет
Китайскому видеосервису TikTok придётся судиться с Министерством юстиции Соединённых Штатов из-за регистрации на платформе пользователей младше 13 лет. Соответствующее исковое заявление было подано ведомством в федеральный суд Южной Калифорнии 2 августа, сообщила газета New York Times.
"Компания сознательно разрешала детям младше 13 лет создавать и использовать учётные записи TikTok и часто не выполняла просьбы родителей удалить учётные записи их детей", — гласит выдержка из иска Минюста.
Ведомство требует наказать штрафом как сам TikTok, так и владеющую соцсетью китайскую компанию ByteDance. Это позволит положить конец "вторжению" платформы в частную жизнь детей, уверены авторы заявления. Впрочем, в Поднебесной обвинения Минюста сочли устаревшими. Представители видеосервиса уточнили, что все претензии были учтены при создании последних версий приложения.
Штраф в размере 4 миллионов рублей китайскому видеосервису недавно "прилетел" и из России. Суд признал соцсеть TikTok виновной по статье 19.7.10-4 КоАП за неисполнение предписания Роскомнадзора.
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