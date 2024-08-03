TikTok заподозрили во вмешательстве в частную жизнь детей

Китайскому видеосервису TikTok придётся судиться с Министерством юстиции Соединённых Штатов из-за регистрации на платформе пользователей младше 13 лет. Соответствующее исковое заявление было подано ведомством в федеральный суд Южной Калифорнии 2 августа, сообщила газета New York Times.

"Компания сознательно разрешала детям младше 13 лет создавать и использовать учётные записи TikTok и часто не выполняла просьбы родителей удалить учётные записи их детей", — гласит выдержка из иска Минюста.

Ведомство требует наказать штрафом как сам TikTok, так и владеющую соцсетью китайскую компанию ByteDance. Это позволит положить конец "вторжению" платформы в частную жизнь детей, уверены авторы заявления. Впрочем, в Поднебесной обвинения Минюста сочли устаревшими. Представители видеосервиса уточнили, что все претензии были учтены при создании последних версий приложения.