Трамп завёл аккаунт в TikTok, который он во время президентства пытался запретить
Бывший лидер США Дональд Трамп завёл аккаунт в TikTok. Примечательно, что он пытался запретить эту соцсеть во время своего президентства.
Первый ролик в аккаунте Трампа. Видео © TikTok / realdonaldtrump
Первое видео загружено примерно более восьми часов назад, на аккаунт уже подписались более 1,2 миллиона человек. Первым роликом стал поход Трампа на турнир UFC, в рамках которого российский боец Ислам Махачев победил американца Дастина Порье.
"Президент теперь в TikTok", — заявил на видео директор UFC Дэйна Уайт, указав на стоящего рядом Трампа.
Ранее Life.ru сообщал, что Трамп пообщался с Хабибом Нурмагомедовым возле октагона на турнире UFC. Как рассказал менеджер экс-чемпиона промоушена Али Абдель-Азиз, бывший лидер Соединённых Штатов сказал россиянину, что он его "любимый боец всех времён".
Flickr / Trump White House Archived