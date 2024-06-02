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2 июня, 14:11

Трамп завёл аккаунт в TikTok, который он во время президентства пытался запретить

Бывший лидер США Дональд Трамп завёл аккаунт в TikTok. Примечательно, что он пытался запретить эту соцсеть во время своего президентства.

Первый ролик в аккаунте Трампа. Видео © TikTok / realdonaldtrump

Первое видео загружено примерно более восьми часов назад, на аккаунт уже подписались более 1,2 миллиона человек. Первым роликом стал поход Трампа на турнир UFC, в рамках которого российский боец Ислам Махачев победил американца Дастина Порье.

"Президент теперь в TikTok", — заявил на видео директор UFC Дэйна Уайт, указав на стоящего рядом Трампа.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп пообщался с Хабибом Нурмагомедовым возле октагона на турнире UFC. Как рассказал менеджер экс-чемпиона промоушена Али Абдель-Азиз, бывший лидер Соединённых Штатов сказал россиянину, что он его "любимый боец всех времён".

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Обложка ©

Flickr / Trump White House Archived

Наталья Исакова
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