Трамп завёл аккаунт в TikTok, который он во время президентства пытался запретить

Бывший лидер США Дональд Трамп завёл аккаунт в TikTok. Примечательно, что он пытался запретить эту соцсеть во время своего президентства.

Первый ролик в аккаунте Трампа. Видео © TikTok / realdonaldtrump

Первое видео загружено примерно более восьми часов назад, на аккаунт уже подписались более 1,2 миллиона человек. Первым роликом стал поход Трампа на турнир UFC, в рамках которого российский боец Ислам Махачев победил американца Дастина Порье.

"Президент теперь в TikTok", — заявил на видео директор UFC Дэйна Уайт, указав на стоящего рядом Трампа.