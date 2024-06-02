"Любимый боец всех времён": Трамп пообщался с Хабибом Нурмагомедовым возле октагона
Трамп в разговоре с Нурмагомедовым назвал его "любимым бойцом всех времён"
Хабиб Нурмагомедов с Дональдом Трампом. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / aliabdelaziz
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом на турнире UFC 302, где россиянин Ислам Махачев победил американца Дастина Порье и защитил титул чемпиона промоушена в лёгком весе.
Трамп пообщался с Хабибом Нурмагомедовым возле октагона. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / aliabdelaziz
Нурмагомедов и Трамп пожали друг другу руки и поговорили. Как рассказал в соцсетях менеджер экс-чемпиона UFC Али Абдель-Азиз, экс-лидер Соединённых Штатов сказал Хабибу, что он его "любимый боец всех времён".
Напомним, в ночь на 2 июня российский боец Ислам Махачев в третий раз защитил чемпионский пояс UFC. Поединок в США завершился удушающим приёмом в пятом раунде. На счету 32-летнего Махачева теперь 26 побед и одно поражение.