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Регион
2 июня, 13:57

"Любимый боец всех времён": Трамп пообщался с Хабибом Нурмагомедовым возле октагона

Трамп в разговоре с Нурмагомедовым назвал его "любимым бойцом всех времён"

Хабиб Нурмагомедов с Дональдом Трампом. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / aliabdelaziz

Хабиб Нурмагомедов с Дональдом Трампом. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / aliabdelaziz

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом на турнире UFC 302, где россиянин Ислам Махачев победил американца Дастина Порье и защитил титул чемпиона промоушена в лёгком весе.

Трамп пообщался с Хабибом Нурмагомедовым возле октагона. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / aliabdelaziz

Нурмагомедов и Трамп пожали друг другу руки и поговорили. Как рассказал в соцсетях менеджер экс-чемпиона UFC Али Абдель-Азиз, экс-лидер Соединённых Штатов сказал Хабибу, что он его "любимый боец всех времён".

Напомним, в ночь на 2 июня российский боец Ислам Махачев в третий раз защитил чемпионский пояс UFC. Поединок в США завершился удушающим приёмом в пятом раунде. На счету 32-летнего Махачева теперь 26 побед и одно поражение.

"Это был сложный бой": Махачев прокомментировал победу над Порье на турнире UFC 302
"Это был сложный бой": Махачев прокомментировал победу над Порье на турнире UFC 302
Наталья Исакова
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