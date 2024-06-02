"Любимый боец всех времён": Трамп пообщался с Хабибом Нурмагомедовым возле октагона

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом на турнире UFC 302, где россиянин Ислам Махачев победил американца Дастина Порье и защитил титул чемпиона промоушена в лёгком весе.

Трамп пообщался с Хабибом Нурмагомедовым возле октагона. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / aliabdelaziz

Нурмагомедов и Трамп пожали друг другу руки и поговорили. Как рассказал в соцсетях менеджер экс-чемпиона UFC Али Абдель-Азиз, экс-лидер Соединённых Штатов сказал Хабибу, что он его "любимый боец всех времён".