"Чистое зло": Зловещая ухмылка Байдена после вопроса о Трампе вызвала скандал в США
Fox News: Реакция Байдена на вопрос о деле против Трампа вызвала скандал в США
Президент Соединённых Штатов Джо Байден угодил в очередной скандал в своей стране. Телеканал Fox News передаёт, что пока ещё действующий хозяин Белого дома вызвал критику в свой адрес со стороны представителей Республиканской партии после того, как зловеще улыбнулся в ответ на вопрос о деле против его предшественника Дональда Трампа.
Байден зловеще улыбнулся в ответ на вопрос по делу Трампа. Видео © Х / RNC Research
Американского лидера, который уже уходил после пресс-конференции, попросили прокомментировать уголовное дело в отношении 45-го президента США, которое тот назвал политическим и обвинил во всём демократов. В ответ глава государства остановился, молча улыбнулся и покинул помещение.
Проект NRC Research Национального комитета Республиканской партии опубликовал в социальной сети Х видеозапись этого события. Стоит отметить, что под роликом оставили подпись: "Чистое зло".
Об этой реакции главы государства также высказался член Палаты представителей Конгресса от Техаса Уэсли Хант. Он написал в той же социальной сети, что Байден уже даже не скрывает своей причастности к делу Трампа.
"Ухмылка Байдена — это всё, что нужно видеть американским избирателям", — заявил народный избранник.
Помимо того, "зловещую ухмылку Байдена" прокомментировал аккаунт Республиканской партии США в социальной сети Х. На странице республиканцев сообщалось, что так и выглядит вмешательство в выборы.
Как сообщал Life.ru, 30 мая Нью-Йоркский суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в деле о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате средств экс-порноактрисе Сторми Дэниэлс. Миллиардер, в свою очередь, назвал это решение позором и заверил своих сторонников, что продолжит сражаться.
Х / RNC Research