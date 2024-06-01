"Чистое зло": Зловещая ухмылка Байдена после вопроса о Трампе вызвала скандал в США

Президент Соединённых Штатов Джо Байден угодил в очередной скандал в своей стране. Телеканал Fox News передаёт, что пока ещё действующий хозяин Белого дома вызвал критику в свой адрес со стороны представителей Республиканской партии после того, как зловеще улыбнулся в ответ на вопрос о деле против его предшественника Дональда Трампа.

Байден зловеще улыбнулся в ответ на вопрос по делу Трампа. Видео © Х / RNC Research

Американского лидера, который уже уходил после пресс-конференции, попросили прокомментировать уголовное дело в отношении 45-го президента США, которое тот назвал политическим и обвинил во всём демократов. В ответ глава государства остановился, молча улыбнулся и покинул помещение.

Проект NRC Research Национального комитета Республиканской партии опубликовал в социальной сети Х видеозапись этого события. Стоит отметить, что под роликом оставили подпись: "Чистое зло".

Об этой реакции главы государства также высказался член Палаты представителей Конгресса от Техаса Уэсли Хант. Он написал в той же социальной сети, что Байден уже даже не скрывает своей причастности к делу Трампа.

"Ухмылка Байдена — это всё, что нужно видеть американским избирателям", — заявил народный избранник.

Помимо того, "зловещую ухмылку Байдена" прокомментировал аккаунт Республиканской партии США в социальной сети Х. На странице республиканцев сообщалось, что так и выглядит вмешательство в выборы.