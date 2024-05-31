Байден тремя словами назвал тех, кто говорит о сфабрикованности дела Трампа
Байден: Вердикт по делу Трампа доказывает, что в США никто не стоит выше закона
Вердикт жюри присяжных по делу 45-го президента США Дональда Трампа доказал, что никто в стране не стоит выше закона. Такое мнение в пятницу, 31 мая, высказал американский лидер Джо Байден.
"Был подтверждён американский принцип, согласно которому никто не стоит выше закона. Трампу были предоставлены все возможности, чтобы защитить себя", — отметил он в ходе выступления в Белом доме, указав, что его предшественник может оспорить решение жюри.
Мнения людей, которые считают дело республиканца сфабрикованным, Байден назвал "безрассудными, опасными и безответственными". При этом президент США не ответил на вопрос о своей реакции на то, что Трамп в своих проблемах с судом обвиняет его лично и что сейчас он называет себя политзаключённым. Услышав этот вопрос, Байден только улыбнулся.
Как сообщал Life.ru, 30 мая нью-йоркский суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в деле о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате средств экс-порноактрисе Сторми Дэниэлс. Бывший президент США назвал решение позором и пообещал не сдаваться. В Белом доме же заявили об уважении верховенства закона. Эксперты считают, что проблемы с законом могут только помочь политику.
ТАСС / AP / Evan Vucci