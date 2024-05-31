Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 мая, 18:56

Байден тремя словами назвал тех, кто говорит о сфабрикованности дела Трампа

Байден: Вердикт по делу Трампа доказывает, что в США никто не стоит выше закона

Вердикт жюри присяжных по делу 45-го президента США Дональда Трампа доказал, что никто в стране не стоит выше закона. Такое мнение в пятницу, 31 мая, высказал американский лидер Джо Байден.

"Был подтверждён американский принцип, согласно которому никто не стоит выше закона. Трампу были предоставлены все возможности, чтобы защитить себя", — отметил он в ходе выступления в Белом доме, указав, что его предшественник может оспорить решение жюри.

Мнения людей, которые считают дело республиканца сфабрикованным, Байден назвал "безрассудными, опасными и безответственными". При этом президент США не ответил на вопрос о своей реакции на то, что Трамп в своих проблемах с судом обвиняет его лично и что сейчас он называет себя политзаключённым. Услышав этот вопрос, Байден только улыбнулся.

"Тройные стандарты": Суд над Трампом испытает политическую систему США, считает эксперт
"Тройные стандарты": Суд над Трампом испытает политическую систему США, считает эксперт

Как сообщал Life.ru, 30 мая нью-йоркский суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в деле о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате средств экс-порноактрисе Сторми Дэниэлс. Бывший президент США назвал решение позором и пообещал не сдаваться. В Белом доме же заявили об уважении верховенства закона. Эксперты считают, что проблемы с законом могут только помочь политику.

Обложка ©

ТАСС / AP / Evan Vucci

Никита Осипов
  • Новости
  • США
  • Джо Байден
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров