Байден тремя словами назвал тех, кто говорит о сфабрикованности дела Трампа

"Был подтверждён американский принцип, согласно которому никто не стоит выше закона. Трампу были предоставлены все возможности, чтобы защитить себя", — отметил он в ходе выступления в Белом доме, указав, что его предшественник может оспорить решение жюри.

Мнения людей, которые считают дело республиканца сфабрикованным, Байден назвал "безрассудными, опасными и безответственными". При этом президент США не ответил на вопрос о своей реакции на то, что Трамп в своих проблемах с судом обвиняет его лично и что сейчас он называет себя политзаключённым. Услышав этот вопрос, Байден только улыбнулся.