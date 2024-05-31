"Тройные стандарты": Суд над Трампом испытает политическую систему США, считает эксперт

Бывший президент США Дональд Трамп, которого недавно признали виновным по делу о подлоге финансовых документов, вероятнее всего, получит штраф или запрет на перемещение за пределы конкретного штата. Так считает политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, именно последний вариант — самый неприятный для бывшего хозяина Белого дома, ведь ему в ходе предвыборной кампании необходимо "гонять" по всей стране.

Что касается реального тюремного срока, то такой исход собеседник "Ленты.ру" считает крайне маловероятным, ведь речь идёт о ненасильственном преступлении, а сам Трамп ранее не привлекался к ответственности. Самым же выгодным вариантом Дудаков видит штраф.

"Он собирается подавать апелляцию, так что эта история будет затягиваться. Не исключаю также, что Трампу удастся взять верх на апелляциях, потому что доказательная база против него достаточно слабая, а дело, очевидно, политизировано — там очень хитрая и сложная стратегия, имеющая слабое отношение к букве закона", — добавил политолог.

Причём демократы, несомненно, будут уделять внимание "криминальной" натуре Трампа, отметил американист. Так, его будут называть "рвущимся к власти уголовником", а сам политик уже обозначил себя политзаключённым и жертвой режима.

А политолог-американист Константин Блохин, комментируя решение присяжных в беседе с "Царьградом", отметил, что в конечном счёте судьбу эпатажного политика решат судьи. Само дело, считает он, говорит о желании неких сил "разобраться" с бывшим президентом, однако плохой исход лишь консолидирует его "ядерный электорат". Эксперт подчеркнул, что сегодня испытания проходит вся политическая система Штатов.