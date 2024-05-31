"В стиле Манделы": Судимость может помочь Трампу стать президентом США, считает политолог

Судимость не только не помешает Дональду Трампу принять участие в выборах президента США, но и может сыграть ему на руку. Об этом Life.ru рассказал политолог, политтехнолог Илья Гамбашидзе. При этом эксперт усомнился, что бывшему хозяину Белого дома назначат реальный срок.

"Независимо от решения присяжных меру наказания будет избирать судья. Маловероятно, что Дональда Трампа приговорят к тюремному сроку. В худшем для него случае это будет домашний арест. Но, скорее всего, в виде наказания выберут штраф", — отметил Гамбашидзе.

По словам политолога, Конституция США не запрещает осуждённому претендовать на пост главы государства, более того, новый имидж даже поможет Трампу получить дополнительные голоса. Гамбашидзе пояснил, что таким образом политик получит уникальную возможность построить избирательную кампанию в стиле Нельсона Манделы, экс-президента Южно-Африканской Республики, положившего конец апартеиду и долгое время бывшего политзаключённым.

Эксперт напомнил, что политика во многом — это представление, тогда как Трамп является опытным шоуменом. Так, он может выходить к избирателям в оранжевой робе и в кандалах.