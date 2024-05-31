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Регион
31 мая, 01:08
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Белый дом заявил об уважении к верховенству закона после вердикта Трампу

Американские власти прокомментировали обвинительный вердикт экс-президенту США Дональду Трампу по делу о фальсификации деловой документации. Администрация Джо Байдена уважительно относится к верховенству закона, заявил официальный представитель аппарата юрисконсульта Белого дома Иан Сэмс.

"Мы уважаем верховенство закона", — коротко высказался о ситуации политик в беседе с журналистами.

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Нью-йоркский суд присяжных со второго раза признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в подлоге финансовых документов компании Trump Organization 30 мая. Политик стал первым в истории США экс-президентом, в отношении которого вынесен такой приговор. Сам же 45-й глава Белого дома счёл произошедшее позором, пообещав не сдаваться.

Обложка ©

Unsplash / Ana Lanza

Илья Пушкарев
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