В Кремле оценили решение жюри признать Трампа виновным по всем пунктам обвинения
Песков: Обвинения против Трампа — попытка властей США устранить соперников
Обвинения против 45-го американского лидера Дональда Трампа говорят о стремлении нынешнего руководства США убрать политических соперников. Об этом в пятницу, 31 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы знаем, что решение суда ещё будет оглашено, оно ещё не оглашалось. Но если в целом говорить про Трампа, то, что там идёт фактически устранение политических соперников всеми возможными законными и незаконными средствами, — это очевидно", — отметил он в беседе с журналистами, добавив, что это очевидно всему миру.
Как сообщал Life.ru, 30 мая Нью-Йоркский суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в деле о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате средств экс-порноактрисе Сторми Дэниэлс. Комментируя решение, политик назвал его позором и пообещал не сдаваться. В Белом доме подчеркнули, что уважают верховенство закона. Трамп стал первым в истории США экс-президентом, признанным виновным в совершении преступления со стороны жюри присяжных.
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