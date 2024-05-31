В Кремле оценили решение жюри признать Трампа виновным по всем пунктам обвинения

"Мы знаем, что решение суда ещё будет оглашено, оно ещё не оглашалось. Но если в целом говорить про Трампа, то, что там идёт фактически устранение политических соперников всеми возможными законными и незаконными средствами, — это очевидно", — отметил он в беседе с журналистами, добавив, что это очевидно всему миру.