Сенатор Вэнс назвал позором и вмешательством в выборы обвинение против Трампа
Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Seth Wenig
Признание бывшего президента США Дональда Трампа виновным в фальсификации финансовых документов является позором и вмешательством в выборы, заявил американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс. По его словам, дело было сфабриковано демократами.
"Это решение является позором [для] верховенства закона и нашей Конституции. Демократы сфабриковали уголовное преступление, чтобы "добраться до Трампа" ... Это не правосудие, это вмешательство в выборы", — написал политик в социальной сети X.
Напомним, Нью-Йоркский суд присяжных признал Дональда Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в деле о подлоге финансовых документов. Бывший президент США стал первым в истории, против которого вынесли такой приговор. Комментируя вердикт, политик назвал его позором и пообещал не сдаваться. В Белом доме же заявили, что уважают верховенство закона.