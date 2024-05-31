Сенатор Вэнс назвал позором и вмешательством в выборы обвинение против Трампа

Признание бывшего президента США Дональда Трампа виновным в фальсификации финансовых документов является позором и вмешательством в выборы, заявил американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс. По его словам, дело было сфабриковано демократами.

"Это решение является позором [для] верховенства закона и нашей Конституции. Демократы сфабриковали уголовное преступление, чтобы "добраться до Трампа" ... Это не правосудие, это вмешательство в выборы", — написал политик в социальной сети X.