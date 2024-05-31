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Регион
31 мая, 08:30

Сенатор Вэнс назвал позором и вмешательством в выборы обвинение против Трампа

Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Seth Wenig

Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Seth Wenig

Признание бывшего президента США Дональда Трампа виновным в фальсификации финансовых документов является позором и вмешательством в выборы, заявил американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс. По его словам, дело было сфабриковано демократами.

"Это решение является позором [для] верховенства закона и нашей Конституции. Демократы сфабриковали уголовное преступление, чтобы "добраться до Трампа" ... Это не правосудие, это вмешательство в выборы", — написал политик в социальной сети X.

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Напомним, Нью-Йоркский суд присяжных признал Дональда Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в деле о подлоге финансовых документов. Бывший президент США стал первым в истории, против которого вынесли такой приговор. Комментируя вердикт, политик назвал его позором и пообещал не сдаваться. В Белом доме же заявили, что уважают верховенство закона.

Матвей Константинов
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