В работе Telegram произошёл сбой
Пользователи сообщают о сбое в популярном мессенджере Telegram. С проблемами в работе приложения столкнулся и корреспондент Life.ru.
Как передают юзеры, всё работает очень медленно: наблюдаются проблемы с загрузкой медиафайлов и отправкой сообщений. Также проблемы возникают при открытии телеграм-каналов. Неполадки в работе также подтверждают и сайты по отслеживанию сбоев.
Ранее сбой в работе приложения был зафиксирован буквально на днях. Позавчера, 1 октября, пользователи также сообщали о медленной работе мессенджера, наблюдались проблемы с загрузкой медиа, а также у пользователей не доходили сообщения до адресата.
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