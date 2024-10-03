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3 октября, 11:02

В работе Telegram произошёл сбой

Пользователи сообщают о сбое в популярном мессенджере Telegram. С проблемами в работе приложения столкнулся и корреспондент Life.ru.

Как передают юзеры, всё работает очень медленно: наблюдаются проблемы с загрузкой медиафайлов и отправкой сообщений. Также проблемы возникают при открытии телеграм-каналов. Неполадки в работе также подтверждают и сайты по отслеживанию сбоев.

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Ранее сбой в работе приложения был зафиксирован буквально на днях. Позавчера, 1 октября, пользователи также сообщали о медленной работе мессенджера, наблюдались проблемы с загрузкой медиа, а также у пользователей не доходили сообщения до адресата.

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Shutterstock / FOTODOM / Primakov

Николь Вербер
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