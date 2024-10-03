В работе Telegram произошёл сбой

Пользователи сообщают о сбое в популярном мессенджере Telegram. С проблемами в работе приложения столкнулся и корреспондент Life.ru.

Как передают юзеры, всё работает очень медленно: наблюдаются проблемы с загрузкой медиафайлов и отправкой сообщений. Также проблемы возникают при открытии телеграм-каналов. Неполадки в работе также подтверждают и сайты по отслеживанию сбоев.