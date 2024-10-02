Дуров хотел успокоить пользователей и разрушил миф об анонимности Telegram Дуров сообщил, что Telegram мог раскрывать IP-адреса преступников с 2018 года 2 октября, 10:45 Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Основатель Telegram Павел Дуров решил успокоить пользователей мессенджера и заявил, что поднятая шумиха из-за его сотрудничества со спецслужбами Запада не имеет серьёзных оснований. По его словам, Telegram и раньше раскрывал частные данные по запросу властей.

«В реальности, мало что поменялось: с 2018 года Telegram мог раскрывать IP-адреса и номера телефонов преступников властям, в соответствии с политикой конфиденциальности в большинстве стран», — написал Дуров в своём телеграм-канале.

Он пояснил, что если руководству мессенджера приходит юридический запрос, то после его проверки раскрываются IP-адреса и номера телефонов потенциальных преступников. Дуров заверил, что процедура была отработана задолго до событий с его задержанием в Париже.

Напомним, владелец и основатель Telegram Павел Дуров пошёл на сотрудничество с силовиками и правительствами западного мира всего лишь спустя месяц после задержания во Франции. В Сети считают, что это конец свободе: данные пользователей станут доступны по щелчку, доступ к информации каждого зарегистрированного в мессенджере будет институализирован и разрешён вне зависимости от того, по каким мотивам он преследуется органами той или иной страны. Дуров сообщил, что мессенджер «обновил условия обслуживания и политику конфиденциальности, обеспечив их единообразие по всему миру».

Авторы Татьяна Миссуми