Турция заблокировала Discord вслед за Россией
Глава Минюста Тунч: Турция приняла решение о блокировке Discord
Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч заявил о принятии решения заблокировать доступ к мессенджеру Discord на территории страны. Об этом сообщает гостелеканал TRT haber.
Это заявление прозвучало после того, как Роскомнадзор ограничил доступ к этой платформе в России из-за несоответствия требованиям законодательства, которые необходимы для предотвращения использования сервиса в террористических и экстремистских целях.
Discord, появившийся в 2015 году, изначально задумывался как средство общения для геймеров, предлагая возможность видеозвонков, голосовой связи и обмена сообщениями.
Напомним, что Discord никак не отреагировал на требование Роскомнадзора удалить 947 материалов, публикация которых запрещена российскими законами. Кроме того мессенджер был оштрафован на 3,5 миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ*.
* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.
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