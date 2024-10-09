Турция заблокировала Discord вслед за Россией

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч заявил о принятии решения заблокировать доступ к мессенджеру Discord на территории страны. Об этом сообщает гостелеканал TRT haber.

Это заявление прозвучало после того, как Роскомнадзор ограничил доступ к этой платформе в России из-за несоответствия требованиям законодательства, которые необходимы для предотвращения использования сервиса в террористических и экстремистских целях.